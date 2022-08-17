З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам Росії подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення влада Фінляндії ухвалила для того, щоб покарати Росію за продовження повномасштабної війни в Україні. Раніше уряд Фінляндії вже скоротив кількість запитів на день для росіян до 1000. Але оскільки Росія не припинила бойові дії в Україні, Фінляндія вирішила знову діяти.

За словами генерального директора консульської служби Міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннера з 500 запитів на день фінська влада дозволить лише 100 використовувати для отримання туристичних віз.

У повідомленні зазначається, що Фінляндія вже давно є популярним туристичним напрямком для росіян. За словами Таннера, у 2013 році, до того, як Росія вторглася в Україну та згодом анексувала Крим, росіяни здійснили 75% із 13 мільйонів перетинів східного кордону Фінляндії.

“Кількість відхилених заявок на російську візу зросла у десять разів з 2019 року і зараз становить близько 15%”, – зазначив Юссі Таннер. Очікується, що на день буде видано близько 425 віз.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що, хоча вона визнає, що проблема не є “чорно-білою” і є багато росіян, які не підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте багато людей у Європі розчаровані, коли бачать, що “росіяни подорожують, ніби нічого не сталося”.

“Звичайні росіяни не починали повномасштабну війну, але водночас ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну Росії проти України. Я вважаю, що це неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в’їжджати в Шенгенську зону, бути туристами, оглядати визначні пам’ятки, поки Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно”, – наголосила Санна Марін.

Рішення Фінляндії було прийнято після того, як європейські лідери обмінялися аргументами щодо потенційної заборони на візи до Шенгену або ЄС для громадян Росії. Лідери Німеччини, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Данії погодилися продовжити обговорення цього питання.