Джерело: пресслужба уряду Фінляндії
Передача оборонних засобів у цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 105 млн євро. Тоді як загальна вартість усіх наданих пакетів оборонного обладнання становить близько 1,2 млрд євро.
Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки Європи та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невіддільною частиною безпеки Фінляндії”, – наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.
З міркувань безпеки, детальніша інформація про зміст допомоги, спосіб транспортування надаватися не буде. Зауважується, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги враховано як потреби України, так і ресурси Сил оборони.
Зауважимо, 4 липня уряд Нідерландів оголосив про виділення другого комплексного пакету підтримки України на понад 118 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії має намір відмовитися від допомоги африканським країнам, які підтримують Росію у її війні проти України, заявив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку країни Вілле Тавіо.
- Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 млрд данських крон (майже 175 млн євро). Пакет включає ракети протиповітряної оборони та кошти на придбання артилерійських боєприпасів.
- 29 червня Німеччина оновили список військової допомоги Україні, серед якого зокрема вантажівки Zetros та радар TRML-4D.
- 27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
- Міноборони Литви оголосили про додаткову військову допомогу Україні — ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпаси.