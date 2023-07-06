Фінляндія постачить Україні більше військової техніки. Президент Республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення 6 липня за поданням уряду. Це буде 17-й пакет оборонної техніки для України, котрий міститиме зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.

Джерело: пресслужба уряду Фінляндії

Передача оборонних засобів у цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 105 млн євро. Тоді як загальна вартість усіх наданих пакетів оборонного обладнання становить близько 1,2 млрд євро.

Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки Європи та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невіддільною частиною безпеки Фінляндії”, – наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.

З міркувань безпеки, детальніша інформація про вміст допомоги та спосіб транспортування надаватися не буде. Зауважується, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги враховано як потреби України, так і ресурси Сил оборони.

Зауважимо, 4 липня уряд Нідерландів оголосив про виділення другого комплексного пакету підтримки України на понад 118 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії має намір відмовитися від допомоги африканським країнам, які підтримують Росію у її війні проти України, – заявив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку країни Вілле Тавіо.