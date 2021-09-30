Фінляндія стане першою країною Європи, де щеплюватимуть норок проти коронавірусної інфекції. Препарат, який спеціально розробили у країні, розпочнуть застосовувати невдовзі.

Про це повідомляє державний мовник Фінляндії Yle.

Вакцина була розроблена дослідницькою групою Гельсінського університету в співробітництві з Асоціацією тваринників Фінляндії. Робота над розробленням вакцини розпочалася восени 2020 року.

Тестування препарату FurcoVac провели в лабораторії безпеки Гельсінського університету та на одному зі звірогосподарств у Центральній Похьянмаа.

Під час випробовувань встановили, що тварини реагують на препарат “добре”. Однак чи вакцина ефективна — наразі невідомо.

FurcoVac відповідає нормативним вимогам, але є експериментальним продуктом.

Директор з досліджень Юссі Пеура повідомив, що вакцинуватимуть норок “найближчими тижнями”. Для повного курсу щеплень необхідно ввести дві дози вакцини, а також — бустерну дозу. Наразі в наявності є 500 тис. доз вакцини.

Він також зазначив, що під час виготовлення вакцини для норок використовується така ж сировина, що і для людських вакцин.

Мета проєкту в запобіганні поширенню вірусу на хутрових фермах.

Зауважимо, що на жодній з фінських норкових ферм коронавірус не було виявлено. Однак у Данії та Нідерландах довелося приспати мільйони норок, аби убезпечити людей від інфікування коронавірусною хворобою тваринками.