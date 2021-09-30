Про це повідомляє державний мовник Фінляндії Yle.
Вакцина була розроблена дослідницькою групою Гельсінського університету в співробітництві з Асоціацією тваринників Фінляндії. Робота над розробленням вакцини розпочалася восени 2020 року.
Тестування препарату FurcoVac провели в лабораторії безпеки Гельсінського університету та на одному зі звірогосподарств у Центральній Похьянмаа.
Під час випробовувань встановили, що тварини реагують на препарат “добре”. Однак чи вакцина ефективна — наразі невідомо.
FurcoVac відповідає нормативним вимогам, але є експериментальним продуктом.
Директор з досліджень Юссі Пеура повідомив, що вакцинуватимуть норок “найближчими тижнями”. Для повного курсу щеплень необхідно ввести дві дози вакцини, а також — бустерну дозу. Наразі в наявності є 500 тис. доз вакцини.
Він також зазначив, що під час виготовлення вакцини для норок використовується така ж сировина, що і для людських вакцин.
Мета проєкту в запобіганні поширенню вірусу на хутрових фермах.
Зауважимо, що на жодній з фінських норкових ферм коронавірус не було виявлено. Однак у Данії та Нідерландах довелося приспати мільйони норок, аби убезпечити людей від інфікування коронавірусною хворобою тваринками.
- Нагадаємо, в листопаді 2020 року ВООЗ заявила, що заражені COVID-19 норки здатні передавати генетично модифікований вірус.
- В січні 2021, стало відомо, що Фінляндія розробляє вакцину проти коронавірусу для норок і єнотовидних собак.
- В липні 2021 року зоопарки США розпочали вакцинацію своїх тварин проти COVID-19