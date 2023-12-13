Уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити з 14 грудня до 14 січня два пункти пропуску на кордоні з РФ – Ваалімаа та Нійрала.

Як пише “Європейська правда”, про це заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо на брифінгу, присвяченому обмеженням на східному кордоні, повідомляє Yle.

За його словами, уряд може швидко ухвалити нове рішення, якщо ситуація з напливом нелегалів відновиться після відкриття кордону.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен повідомила, що хоча нове рішення діє до 14 січня 2024 року, влада уважно стежить за подіями на кордоні з РФ, тому КПП можуть знову швидко закрити.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус розповів, що Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex допомагає прикордонникам Фінляндії в патрулюванні кордону.

Пояснюючи, чому влада відкрила саме ці два пункти, він заявив, що тим самим люди, які живуть по обидва боки кордону, зможуть відвідувати своїх родичів, водночас ці КПП найбільше підходять для дипломатичних і вантажних перевезень.

За фінським законодавством, рішення щодо кордону мають оголошувати щонайменш за добу до змін, тому його оголосили у вівторок.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку (детально про це – у статті “Фінляндія тримає оборону“).

У зв’язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.