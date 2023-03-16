Фінляндія, яка раніше була однією з найбільш залежних від російської нафти країн ЄС, припинила імпорт сирої нафти марки Urals минулого року, одночасно збільшивши закупівлі барелей з Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів.

Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що країни Європейського Союзу заборонили будь-який морський імпорт нафти з Російської Федерації з 5 грудня минулого року, проте багато країн вже зменшили закупівлі до цього.

Фінляндія імпортувала останній вантаж нафти марки Urals у липні 2022 року. Російський імпорт нафти, який склав 1,5 мільйона тонн, дорівнював лише 17% від загального імпорту копалин Фінляндією у 2022 році, порівняно з 84% роком раніше.

Як повідомляється, поставки з Норвегії зросли більш ніж у чотири рази до 5,65 млн тонн або 65% від загального обсягу.

Фінляндія майже виключно покладалася на Urals як сировину для нафтопереробного заводу, оскільки близькість російських портів “Приморськ” і “Усть-Луга” дозволяла організувати коротші та дешевші танкерні рейси.

Найближчою альтернативою Urals у регіоні є норвезький сорт Johan Sverdrup, якого Фінляндія імпортувала близько 3,5 мільйонів тонн або 10% виробництва минулого року. Крім того, Фінляндія закупила норвезькі сорти нафти Oseberg, Troll і Gudrun, а також Forties та інші з Великої Британії.

Додамо, що, за даними Міжнародного енергетичного агентства доходи Росії від експорту нафти та газу у січні 2023 року впали майже на 40%. Причина – обмеження цін і санкції Заходу, які скоротили надходження від найприбутковішого експорту Москви.