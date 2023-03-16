Фінляндія, яка раніше була однією з найбільш залежних від російської нафти країн ЄС, припинила імпорт сирої нафти марки Urals минулого року, одночасно збільшивши закупівлі барелів із Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів.

Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що країни Європейського Союзу заборонили будь-який морський імпорт нафти з Російської Федерації з 5 грудня минулого року, проте багато країн зменшили закупівлі значно раніше.

Зокрема Фінляндія імпортувала останній вантаж нафти марки Urals у липні 2022 року. Російський імпорт нафти, який склав 1,5 мільйона тонн, дорівнював лише 17% від загального імпорту копалин Фінляндією у 2022 році, порівняно з 84% роком раніше.

Як повідомляється, постачання з Норвегії зросли більш ніж у чотири рази – до 5,65 млн тонн або ж 65% від загального обсягу.

Фінляндія майже виключно покладалася на Urals як сировину для нафтопереробного заводу, оскільки близькість російських портів “Приморськ” і “Усть-Луга” дозволяла організувати коротші та дешевші танкерні рейси.

Найближчою альтернативою Urals у регіоні є норвезький сорт Johan Sverdrup, якого Фінляндія імпортувала близько 3,5 мільйона тонн або ж 10% виробництва минулого року. Крім того, Фінляндія закупила норвезькі сорти нафти Oseberg, Troll і Gudrun, а також Forties та інші з Великої Британії.

Додамо, що, за даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти та газу у січні 2023 року впали майже на 40%. Причина – обмеження цін і санкції Заходу, які скоротили надходження від найприбутковішого експорту Москви.