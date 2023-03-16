Про це сповіщає Reuters.
Зазначено, що країни Європейського Союзу заборонили будь-який морський імпорт нафти з Російської Федерації з 5 грудня минулого року, проте багато країн зменшили закупівлі значно раніше.
Зокрема Фінляндія імпортувала останній вантаж нафти марки Urals у липні 2022 року. Російський імпорт нафти, який склав 1,5 мільйона тонн, дорівнював лише 17% від загального імпорту копалин Фінляндією у 2022 році, порівняно з 84% роком раніше.
Як повідомляється, постачання з Норвегії зросли більш ніж у чотири рази – до 5,65 млн тонн або ж 65% від загального обсягу.
Фінляндія майже виключно покладалася на Urals як сировину для нафтопереробного заводу, оскільки близькість російських портів “Приморськ” і “Усть-Луга” дозволяла організувати коротші та дешевші танкерні рейси.
Найближчою альтернативою Urals у регіоні є норвезький сорт Johan Sverdrup, якого Фінляндія імпортувала близько 3,5 мільйона тонн або ж 10% виробництва минулого року. Крім того, Фінляндія закупила норвезькі сорти нафти Oseberg, Troll і Gudrun, а також Forties та інші з Великої Британії.
Додамо, що, за даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти та газу у січні 2023 року впали майже на 40%. Причина – обмеження цін і санкції Заходу, які скоротили надходження від найприбутковішого експорту Москви.
- 4 лютого Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничних цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.
- Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує позбуватися залежності від РФ через широкомасштабну війну проти України.
- Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.