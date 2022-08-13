Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Також він зазначив, що Фінляндія прагне допомогти Чернігівській області, саме тому над цим працює не лише уряд, але й приватні компанії.
“Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. Насамперед це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі”, – зауважив Кирило Тимошенко.
За його словами, сьогодні Чернігівська область потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об’єктів: це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок.
Окрім того, було презентовано план будівництва житла для вимушено переміщених осіб. Його було розроблено спільно з відомими архітектурними бюро, також вже підготовлена відповідна документація.
“Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр”, – розповів Кирило Тимошенко.
Також він додав, що після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.
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