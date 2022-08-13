Фінляндія долучиться до відбудови інфраструктури України, яка зазнала пошкоджень та була зруйнована внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також він зазначив, що Фінляндія прагне допомогти Чернігівській області, саме тому над цим працює не лише уряд, але й приватні компанії.

“Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. Насамперед це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі”, – зауважив Кирило Тимошенко.

За його словами, сьогодні Чернігівська область потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об’єктів: це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок.

Окрім того, було презентовано план будівництва житла для вимушено переміщених осіб. Його було розроблено спільно з відомими архітектурними бюро, також вже підготовлена відповідна документація.

“Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр”, – розповів Кирило Тимошенко.

Також він додав, що після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.