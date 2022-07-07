Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Парламент Фінляндії у четвер проголосував за закон, який дозволить встановлювати загородження на кордоні з Росією. Також зазначається, що цей законопроєкт надасть можливість закрити кордон протяжністю 1300 кілометрів для осіб, які будуть шукати прихисток у Фінляндії у разі надзвичайних обставин.

Закон ухвалено більшістю голосів через побоювання щодо того, що Росія може вжити певних заходів у відповідь у зв’язку з планами Фінляндії приєднатися до військово-політичного альянсу НАТО.

Окрім того, цей закон дозволить уряду ухвалювати рішення щодо будівництва парканів або інших бар’єрів на кордоні країни. А також надсилати всі заяви про надання притулку для вимушено переміщених осіб до одного або кількох пунктів пропуску, наприклад до аеропорту.

Нагадаємо, що нещодавно Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Очільники міністерств закордонних справ обох країн поставили свої підписи під документом.

Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії Анн Лінде та Пекка Хаавісто заявили, що підписання документів важливе для нових союзників Північноатлантичного Альянсу. Фінський міністр додав, що військовий оборонний потенціал його країни збільшить силу НАТО. Він наголосив, що фіни готові до оборони у випадку війни та виявляють стійкість.