«Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України», – каже міністр оборони Антті Хаккянен.

Загальна вартість наданої Фінляндією Україні допомоги становитиме близько 1,3 млрд євро.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час недавнього візиту до України анонсував цю військову допомогу. За його словами, це пакет передбачає надання важкого озброєння та боєприпасів. Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єру Фінляндії за 18-й пакет оборонної підтримки – «це дуже потрібні зараз боєприпаси та артилерію».