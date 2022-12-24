Уряд Фінляндії передасть п’ять мільйонів євро на програму "Зелене відновлення" для України Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), яка має на меті сприяти відбудові України з урахуванням кліматичних змін.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії.

У відомстві зазначили, що Фінляндія надає ці кошти на ремонт, реконструкцію та реконструкцію шкіл і дитячих садочків, а також житлових і медичних послуг та іншої критичної інфраструктури.

Програма “Зелене відновлення” надає фінансування та технічну допомогу місцевій владі України для реалізації проєктів, що сприяють повоєнній відбудові та вирішенню гуманітарної кризи на шляху до довгострокового “зеленого” переходу.

“Дуже важливо, щоб під час реконструкції та відновленні враховувалися також потреби людей з інвалідністю та гендерна рівність. За даними ООН, кожна четверта родина внутрішньо переміщених осіб має члена сім’ї з інвалідністю – необхідно подбати про їх доступ до притулків для населення та громадських будівель”, – сказав міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скінарі.

Програма “Зелене відновлення” для України, якою керує НЕФКО, є багатосторонньою донорською ініціативою. Програма стартувала у липні 2022 року, а її першими донорами стали ЄС, Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія.

Крім того, програма “Зелене відновлення” підтримує впровадження сучасних, енергоефективних рішень і, в довгостроковій перспективі, «зелений» перехід України шляхом скорочення використання викопного палива.

Зазначимо, що нещодавно очільниця уряду Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному привітанні згадала про Україну. Політикиня наголосила, що багатьом українцям прийдешні свята доведеться проводити без електроенергії, води та тепла, а тому закликала підтримати Україну. Також вона додала, що у різдвяний період важка ситуація українців турбує кожного, адже ніхто б не хотів мати таких свят.