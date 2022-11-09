Про це повідомило Yle.
Гуманітарну допомогу погодило міністерство закордонних справ Фінляндії. Загалом країна має намір надати 15,7 млн євро африканським країнам, які особливо залежать від імпорту зерна з України. Зокрема йдеться про держави, які зазнали негативних наслідків через російський повномасштабний напад.
“Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з Росії та України, тож наслідки російської агресії сильно б’ють по регіону”, — йдеться у повідомленні.
Решту коштів, крім 7 мільйонів на транспортування агропродукції, скерують на збільшення гуманітарної допомоги для країн Африканського Рогу, зокрема Сомалі.
“Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму”, – сказав міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі (СДП).
Гуманітарну допомогу надають також УВКБ ООН, Фінський Червоний Хрест та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
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