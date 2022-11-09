Фінляндія виділить майже 7 мільйонів євро на транспортування українського зерна до країн Африканського Рогу. Кошти передадуть Світовій продовольчій програмі.

Про це повідомило Yle.

Гуманітарну допомогу погодило міністерство закордонних справ Фінляндії. Загалом країна має намір надати 15,7 млн євро африканським країнам, які особливо залежать від імпорту зерна з України. Зокрема йдеться про держави, які зазнали негативних наслідків через російський повномасштабний напад.

“Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з Росії та України, тож наслідки російської агресії сильно б’ють по регіону”, — йдеться у повідомленні.

Решту коштів, крім 7 мільйонів на транспортування агропродукції, скерують на збільшення гуманітарної допомоги для країн Африканського Рогу, зокрема Сомалі.

“Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму”, – сказав міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі (СДП).

Гуманітарну допомогу надають також УВКБ ООН, Фінський Червоний Хрест та Міжнародний комітет Червоного Хреста.