Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 14 мільйонів буде спрямовано на співпрацю з метою розвитку.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.

У відомстві зазначили, що для того, аби полегшити страждання людей та допомогти Україні у розпал повномасштабної війни, Фінляндія виділить 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на співпрацю з метою розвитку.

“Ми повинні боротися зі втомою від війни. Щоб впоратися з цією кризою, люди потребують їжі, житла та ліків, а діти повинні ходити до школи. Ми також повинні пам’ятати, що наша підтримка має допомогти Україні відновитися після війни”, – сказав міністр з питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

У МЗС Фінляндії пояснили, що 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги буде надано через Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань, який підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та екстрене житло, а також роботу місцевих організацій громадянського суспільства.

Зокрема, 5,4 мільйона євро буде надано через двох інших важливих для Фінляндії партнерів в Україні – Всесвітню продовольчу програму та Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Крім того, 14 мільйонів євро виділено на додаткову підтримку проєкту Світового банку “Державні витрати на стійкість адміністративного потенціалу”, який надає Україні кошти на виплату зарплати вчителям.

За даними відомства, частина гуманітарної допомоги надходить через фінські організації громадянського суспільства. Вони також доставляють екстрену допомогу в Молдову, яка приймає багато вимушено переміщених осіб з України. Зокрема, фінські організації надають пріоритет продовольчій безпеці, психосоціальній підтримці та освіті.

“Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні у 2022 році”, – розповіли у міністерстві.

А також додали, що, крім того, на 2023 рік зарезервовано 37 мільйонів євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку. Відтак Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії у сфері співробітництва з метою розвитку.