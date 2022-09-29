Фінській уряд ухвалив рішення закрити кордони для російських туристів на тлі оголошення мобілізації у РФ. Заборона в'їзду у країну росіянам почне діяти від 30 вересня.

Про це повідомило Iltalehti.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, основною причиною для рішення стала оцінка зовнішньополітичного керівництва безпекової ситуації. З початку мобілізації вона суттєво погіршилася. На рішення впливає ще російсько-українська війна та диверсія на газопроводах “Північні потоки”.

Уряд Фінляндії зазначив, що в’їзд російських громадян становить загрозу для міжнародних відносин країни. Росіянам тепер можуть відхиляти або анулювати туристичні візи.

Візові обмеження обумовлені тим, що до Фінляндії можуть приїжджати нелегальні розвідники за туристичними візами. Агенти, які прибувають до країни, працюють на військову розвідку ГРУ, ФСБ або на службу зовнішньої розвідки СЗР.

У такий спосіб уряд хоче зменшити вірогідність диверсійних атак на важливі енергетичні мережі. Наприклад, в ділянках лісу можуть атакувати лінії електропередачі, попри те, що основні електростанції захищені персоналом.

Російські громадяни надалі можуть отримувати візи з таких причин як родина, навчання або основна робота. Представники опозиції та дисиденти можуть прибувати до країни з інших законних причин. Російським дипломатам не буде обмежено в’їзд до Фінляндії.