Джерело: Yle.
Відтак, влада країни продовжила заборону на “необов’язкові поїздки” росіян до Фінляндії. Однак щодо бізнесменів, студентів та власників нерухомості запроваджують нові обмеження.
Згідно з новими обмеженнями, відтепер російським бізнесменам заборонять транзит до інших країн через Фінляндію. Також для того, щоб потрапити до країни, вони повинні мати необхідну причину для відвідування.
Крім того, у власників нерухомості також вимагатимуть необхідну причину для в’їзду на територію Фінляндії.
Натомість студентам приїжджати буде дозволено лише у разі навчання, що веде до здобуття ступеня вищої освіти, або навчання по обміну.
- У Литві на кордоні посилили перевірки осіб, які в’їжджають з території Республіки Білорусь та Російської Федерації.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам Росії до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.