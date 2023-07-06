Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для росіян, які спрямовані на бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Джерело: Yle.

Відтак, влада країни продовжила заборону на “необов’язкові поїздки” росіян до Фінляндії. Однак щодо бізнесменів, студентів та власників нерухомості запроваджують нові обмеження.

Згідно з новими обмеженнями, відтепер російським бізнесменам заборонять транзит до інших країн через Фінляндію. Також для того, щоб потрапити до країни, вони повинні мати необхідну причину для відвідування.

Крім того, у власників нерухомості також вимагатимуть необхідну причину для в’їзду на територію Фінляндії.

Натомість студентам приїжджати буде дозволено лише у разі навчання, що веде до здобуття ступеня вищої освіти, або навчання по обміну.