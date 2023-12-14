Уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією, що відкрилися у четвер, 14 грудня.

Про це повідомляє Yle.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд повністю “закриє кордон” із Росією.

Зазначається, що у четвер на відкриті пункти перетину кордону прибули загалом понад 60 прохачів притулку. Так, на міжнародний автомобільний пункт пропуску “Ваалімаа” за день прибув 21 прохач притулку. Деякі з них є громадянами Сомалі та Сирії, серед прибулих є чоловіки і жінки.

За словами заступника командувача прикордонної охорони Північної Карелії Самулі Муртонена, сьогодні на прикордонний пункт “Ніірала” прибули 50 прохачів притулку. Більша частина з них – чоловіки.

Сьогодні вранці два прикордонні переходи на кордоні Фінляндії з Росією – “Ваалімаа” та “Ніірала” – відновили роботу.