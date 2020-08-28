Про це повідомляє Yle.
Розпорядження про обмеження на в’їзд для деяких категорій робітників ввела Державна рада Фінляндії.
Заборона стосується громадян тих країн, які не входять до ЄС і де негативна епідеміологічна ситуація.
Для українців кордон буде закрито до 18 вересня.
Важливо зазначити, що зміна не торкнеться громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї.
Іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники. На пункті пропуску Прикордонна служба при необхідності зв’язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.
- Наприкінці липня влада Фінляндії прийняли рішення повернути прикордонний контроль для мандрівників, що прибувають з таких країн, як Австрія, Швейцарія і Словенія. Вони зобов’язані пройти 14-денну самоізоляцію.