З 28 серпня фінський кордон закрито для українських робітників, які приїдуть збирати ягоди. Заборона на в'їзд пов'язана зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Yle.

Розпорядження про обмеження на в’їзд для деяких категорій робітників ввела Державна рада Фінляндії.

Заборона стосується громадян тих країн, які не входять до ЄС і де негативна епідеміологічна ситуація.

Для українців кордон буде закрито до 18 вересня.

Важливо зазначити, що зміна не торкнеться громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї.

Іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники. На пункті пропуску Прикордонна служба при необхідності зв’язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.