Фінляндія відкладе муніципальні вибори, які повинні пройти у квітні, до середини червня, оскільки зростання числа випадків зараження COVID-19 викликає побоювання з приводу низької явки і можливого сплеску інфекцій після дня голосування.

Про це заявила міністр юстиції країни Анна-Майя Хенрікссон, повідомляє Reuters.

Фінляндія входить в число європейських країн, які пандемія зачепила найменше, але влада насторожі через нещодавнє збільшення випадків захворювання і появи нових штамів, особливо в столиці Гельсінкі і її околицях.

Муніципальні вибори, намічені на 18 квітня, тепер відбудуться 13 червня.

Міністр юстиції також попередила, що легітимність голосування може бути поставлена ​​під загрозу, якщо явка буде дуже низькою.

“Ризик провалу виборів занадто великий”, – заявила вона на пресконференції.

У Фінляндії 309 муніципалітетів знаходяться у віданні рад, які оподатковують резидентів і регулюють основні послуги – такі, як охорона здоров’я та освіта.

Дев’ять з 10 партій, які перебувають на даний час у фінському парламенті, висловилися за відтермінування місцевих виборів. Єдині, хто підтримав проведення голосування в призначений термін в квітні – права антиєвропейська партія “Справжні фіни”.

У Фінляндії зареєстровано 61 552 випадки коронавірусу і 767 смертей. На сьогоднішній день ушпиталено 239 осіб.