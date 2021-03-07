Про це заявила міністр юстиції країни Анна-Майя Хенрікссон, повідомляє Reuters.
Фінляндія входить в число європейських країн, які пандемія зачепила найменше, але влада насторожі через нещодавнє збільшення випадків захворювання і появи нових штамів, особливо в столиці Гельсінкі і її околицях.
Муніципальні вибори, намічені на 18 квітня, тепер відбудуться 13 червня.
Міністр юстиції також попередила, що легітимність голосування може бути поставлена під загрозу, якщо явка буде дуже низькою.
“Ризик провалу виборів занадто великий”, – заявила вона на пресконференції.
У Фінляндії 309 муніципалітетів знаходяться у віданні рад, які оподатковують резидентів і регулюють основні послуги – такі, як охорона здоров’я та освіта.
Дев’ять з 10 партій, які перебувають на даний час у фінському парламенті, висловилися за відтермінування місцевих виборів. Єдині, хто підтримав проведення голосування в призначений термін в квітні – права антиєвропейська партія “Справжні фіни”.
У Фінляндії зареєстровано 61 552 випадки коронавірусу і 767 смертей. На сьогоднішній день ушпиталено 239 осіб.
- Раніше повідомлялося, що у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який отримав назву Fin-796H.