Про це повідомила пресслужба фінського уряду.

“Пандемія коронавірусу триває і достатні заходи для зняття обмежень ще не прийняті. Таким чином, для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу, внутрішній прикордонний контроль і обмеження на кордоні будуть продовжені до 27 червня”, – йдеться у повідомленні.

Рішення набуває чинності з 7 червня.

Фінляндія навесні 2020 року закривала кордону, щоб запобігти поширенню COVID-19. Восени уряд дозволив в’їзд в країну без обов’язкової самоізоляції з країн, де в останні два тижні число випадків зараження не перевищує 25 на 100 тис. жителів.