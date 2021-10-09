Сьогодні відбудеться матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 між збірними Фінляндії та України.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: субота, 9 жовтня, о 19:00 за Києвом.

Де: Хельсінкі, стадіон “Олімпіаштадіон”

Арбітр: Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Де дивитися трансляцію: телеканали “Футбол 1” та “Україна”.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Сьогоднішній поєдинок на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі стане вже четвертою зустріччю національних команд Фінляндії та України в історії.

У відборі на чемпіонат світу-2018 збірна України здобула перемоги 1:0 в Одесі і 2:1 в Тампере, а в нинішній кваліфікації на НСК “Олімпійський” у Києві була зафіксована нічия – 1:1.

Зараз становище в групі D таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).