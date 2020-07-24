Про це повідомляє місцеве видання Yle.
У Фінляндії пояснили таке рішення тим, що в конкретно цих країнах останнім часом погіршилася ситуація з коронавірусом.
Крім зазначених вище країн, прикордонний контроль зберігається для приїжджих зі Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Великобританії, Іспанії та Португалії.
Незважаючи на часткове посилення обмежень, Фінляндія зняла обмеження на подорожі з дев’яти країн, які не входять в Шенген – з Грузії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Тунісу, Уругваю, Руанди, Таїланду і Нової Зеландії.
Відповідно до політики Фінляндії, обмеження можуть бути зняті, якщо за останні 14 днів на 100 тисяч осіб було виявлено менше восьми випадків коронавірусу.
- У Європейському Союзі оновили “зелений список” країн, громадяни яких можуть потрапити на територію країн-учасниць.