Влада Фінляндії прийняли рішення повернути прикордонний контроль для мандрівників, що прибувають з таких країн, як Австрія, Швейцарія і Словенія. Вони зобов'язані пройти 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомляє місцеве видання Yle.

У Фінляндії пояснили таке рішення тим, що в конкретно цих країнах останнім часом погіршилася ситуація з коронавірусом.

Крім зазначених вище країн, прикордонний контроль зберігається для приїжджих зі Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Великобританії, Іспанії та Португалії.

Незважаючи на часткове посилення обмежень, Фінляндія зняла обмеження на подорожі з дев’яти країн, які не входять в Шенген – з Грузії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Тунісу, Уругваю, Руанди, Таїланду і Нової Зеландії.

Відповідно до політики Фінляндії, обмеження можуть бути зняті, якщо за останні 14 днів на 100 тисяч осіб було виявлено менше восьми випадків коронавірусу.