Від понеділка, 26 липня, Фінляндія дозволить в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що фінською стороною визнаються наступні вакцини:

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

COVID-19 Vaccine Spikevax (попередньо Moderna)

Vaxzevria (попередньо COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

Janssen (Johnson&Johnson)

BIBP/Sinopharm

COVISHIELD

CoronaVac

Водночас, перетин кордону Фінляндії громадянами України на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19 буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.