Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації”, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що фінською стороною визнаються наступні вакцини:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech)
- COVID-19 Vaccine Spikevax (попередньо Moderna)
- Vaxzevria (попередньо COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
- Janssen (Johnson&Johnson)
- BIBP/Sinopharm
- COVISHIELD
- CoronaVac
Водночас, перетин кордону Фінляндії громадянами України на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19 буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.
- Раніше Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців.