Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що фінською стороною визнаються наступні вакцини:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech)
  • COVID-19 Vaccine Spikevax (попередньо Moderna)
  • Vaxzevria (попередньо COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
  • Janssen (Johnson&Johnson)
  • BIBP/Sinopharm
  • COVISHIELD
  • CoronaVac

Водночас, перетин кордону Фінляндії громадянами України на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19 буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.

  • Раніше Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців.