Уряд Фінляндії продовжив обмеження при перетині державного кордону через епідемію коронавіруса до 13 травня.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

Крім того, в Фінляндії стурбовані ліберальним підходом до стримування епідемії в сусідній Швеції. Фінський уряд побоюється, що люди, які приїжджають зі Швеції, можуть прискорити темпи поширення коронавіруса.

“Мета уряду полягає в тому, щоб ще більше скоротити пересування в приміській зоні через кордони зі Швецією та Норвегією”, – йдеться в заяві уряду Фінляндії.

Крім того, люди, які відвідували Швецію і Норвегію, повернувшись додому, повинні залишатися на карантині.

У Фінляндії у вівторок зареєстровано 2176 підтверджених випадки COVID-19б 27 смертельних випадків, в той час як число заражень в сусідній Швеції склало 7 206 і 477 смертельних випадків.