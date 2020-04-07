Про це пише міжнародне агентство Reuters.
Крім того, в Фінляндії стурбовані ліберальним підходом до стримування епідемії в сусідній Швеції. Фінський уряд побоюється, що люди, які приїжджають зі Швеції, можуть прискорити темпи поширення коронавіруса.
“Мета уряду полягає в тому, щоб ще більше скоротити пересування в приміській зоні через кордони зі Швецією та Норвегією”, – йдеться в заяві уряду Фінляндії.
Крім того, люди, які відвідували Швецію і Норвегію, повернувшись додому, повинні залишатися на карантині.
У Фінляндії у вівторок зареєстровано 2176 підтверджених випадки COVID-19б 27 смертельних випадків, в той час як число заражень в сусідній Швеції склало 7 206 і 477 смертельних випадків.
- Данія заявила про поступове ослаблення заходів карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.