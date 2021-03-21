Про це свідчить “Всесвітній звіт щастя-2021” (World Happiness Report 2021).

Фахівці, що складають “Всесвітній звіт щастя”, в цьому році зіткнулися з унікальною проблемою – їм довелося з’ясувати, який вплив пандемія зробила на суб’єктивний добробут і навпаки. З усіх факторів, зазвичай підтримують щастя, найбільш важливими були довіру людей один до одного і довіру до своїх урядів.

“Нам потрібно терміново винести уроки з COVID-19. Пандемія нагадує нам про наших глобальних екологічних загроз, нагальну потребу співпраці та труднощі налагодження взаємовідносин в кожній країні та в усьому світі.” Всесвітній звіт щастя-2021 “нагадує нам, що ми повинні прагнути до добробуту, а не просто до багатства, яке дійсно буде скороминущим, якщо ми не будемо краще розв’язувати проблеми сталого розвитку “, – говорить американський економіст і педагог Джеффрі Сакс.

Фахівці опитали людей в 149 країнах і попросили оцінити своє відчуття щастя.

У п’ятірку “найщасливіших” країн увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія і Норвегія. Список очолила Фінляндія.

Україна в цьому році піднялася на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком і зайняла сто десяте місце.

Найбільш “нещасними” опинилися Афганістан, Лесото, Ботсвана, Руанда і Зімбабве.