28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге, направленный на борьбу с отмыванием доходов. Как в связи с ним изменятся правила осуществления финансовых операций в стране разбирались #Буквы.

Уже через шесть дней новый закон №361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” вступает в силу. Данный документ был принят Верховной Радой 6 декабря и подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским 29 декабря.

Закон адаптирует в национальное законодательство Украины рекомендации FATF, а также директивы Европейского союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, претендующих на членство. Принятие закона было частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС.

На какие операции Закон повлияет?

Документ предусматривает введение ряда ограничений при проведении денежных операций на сумму более 5 тысяч. Для осуществления таких операций будет необходимо подтверждение личности.

Так при совершении операций на сумму более 5 тысяч гривен в кассах банков и почтовых отделений будет необходимо показывать документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права).

В терминалах банков личность будет необходимо подтвердить с помощью карты, следовательно, будет необходимо иметь счет.

В терминалах небанковских учреждений для удостоверения личности должны будут придумать другой способ удостоверения личности (как BankID, MobileID). Каким образом это будет осуществлено, на данные момент неизвестно.

На практике это значит, что анонимно нельзя будет, например, пополнить чью-то карту, а также сделать денежный перевод на сумму более 5 тысяч гривен.

Аналогичные правила будут действовать для переводов средств для оплаты стоимости товаров, работ, услуг, а также погашения задолженности по кредиту на сумму более 30 тысяч гривен.

На какие операции это не повлияет?

Заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заверила, что новые правила финмониторинга “никак не повлияют на большинство операций по переводу денег”.

В пояснительном письме НБУ касательно имплементации требований Закона № 361-IX, который есть в распоряжении #Букв, сообщается, что нововведения не повлияют на такие операции как:

перевод средств (более 5 тысяч гривен) с целью уплаты налогов, сборов, платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование, штрафных санкций и пени за нарушение законодательства в государственный и местный бюджеты, в Пенсионный фонд, на счета органов государственной власти, органов местного самоуправления;

перевод средств (более 5 тысяч гривен) с целью оплаты жилищно-коммунальных услуг;

перевода средств (на сумму до 30 тысяч) для оплаты стоимости товаров, работ, услуг, погашения задолженности по кредиту;

оплату товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

операции снятия средств с собственного счета;

перевод наличных на сумму до 5 тысяч гривен.

То есть, при выполнении вышеуказанных операций с помощью терминалов, банкоматов, а также в кассах банковских учреждений и почтовых отделений, показывать документы или удостоверять личность другим способом (BankID, MobileID) будет не нужно.

Что насчет электронных кошельков?

Согласно письму НБУ, для так называемых технических электронных кошельков, которые не связаны с инициацией переводов в пользу других физических лиц, подтверждение личности не нужно, какой бы ни была сумма переводов, осуществляемых с их помощью. Речь идет, например, о счетах, закрепленных за номерами телефонов абонентов сотовой связи и за бонусными/накопительными картами в магазинах.

А вот электронные кошельки, которые используются для переводов другим лицам, под действие Закона попадают. Они также должны будут позаботиться об организации способов идентификации и верификации клиентов. Анонимные платежи на сумму более 5 тысяч гривен с помощью таких кошельков делать будет нельзя.

Обход ограничения и проблемные вопросы

В соответствии с Законом, сумма отправленного анонимно перевода должна не превышать 5 тысяч гривен. Аналогичное правило действует и в том случае, если анонимных переводов одному и тому же получателю было несколько, а их общая сумма превышает 5 тысяч гривен. В письме регулятора отмечается, что получить такие переводы можно только при отсутствии признаков связанности между ними.

То есть, в случае, если на один и тот же счет будет сделано несколько анонимных переводов, а их общая сумма превысит 5 тысяч, этот перевод может быть расценен банком получателя как подозрительный.

В этот случае есть вероятность, что финучреждения будут блокировать доступ к этим средства и требовать объяснения касательно законности происхождения этих средств. В этом отношении особому риску подвержены счета, например, волонтерских организаций, которые помогают в связи с пандемией COVID-19 и войной на Донбассе, — переводы таким организациям нередко осуществляются анонимно.

При этом по состоянию на 22 апреля, за 6 дней до вступления закона в силу, механизм, в соответствии с которым банки должны будут реагировать на такие подозрительные платежи, неясен.

Первый замглавы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в комментариях #Буквам отметил, что такая проблема действительно может возникнуть, но риск таких инцидентов “в общей массе преувеличен”.

“Регулятор сейчас дает пояснения, что не будет делать таких драконовских методов. Но, да, это проблема, которая действительно может возникнуть. Я со своей стороны буду обращаться Нацбанк с просьбой дать разъяснения по этому поводу”, — отметил он.

Железняк также добавил, что нововведения, предусмотренные законом, должны будут вводиться постепенно, но ряд проблем может возникнуть уже с момента вступления закона в силу.

“Чтобы люди не отчитывались за такие транзакции, должно быть дано какое-то окно возможностей на время, пока закон вступает в силу”, — считает Железняк.

В связи с этим нардеп выступил с инициативой отложить момент вступления закона в силу на 2 месяца, однако Нацбанк от этой инициативы отказался.