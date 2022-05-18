Головна газова компанія Фінляндії Gasum повідомила, що постачання газу з РФ можуть бути припинені 20-21 травня.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на представників газової компанії Фінляндії Gasum.

Зазначається, що існує реальний ризик припинення постачання російського газу згідно з відповідним контрактом. Імпорт блакитного палива з РФ може бути припинений або пізно ввечері у п’ятницю, 20 травня, або у суботу, 21 травня.

Також фінська газова компанія зауважує, що жодних повідомлень щодо ситуації від “Газпром експорту” або російського оператора наразі немає.

Gasum заявляє, що вже працює над розв’язанням ситуації з клієнтами та урядом держави. Плануються пошуки альтернативних постачальників газу.

У вівторок фінська компанія заявила, що відмовляється від оплати газу рублями на умовах, запропонованих Москвою. Вимоги Росії Gasum вважає незаконними. Компанія подала позов проти “Газпрому” до арбітражного суду.