Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на представників газової компанії Фінляндії Gasum.
Зазначається, що існує реальний ризик припинення постачання російського газу згідно з відповідним контрактом. Імпорт блакитного палива з РФ може бути припинений або пізно ввечері у п’ятницю, 20 травня, або у суботу, 21 травня.
Також фінська газова компанія зауважує, що жодних повідомлень щодо ситуації від “Газпром експорту” або російського оператора наразі немає.
Gasum заявляє, що вже працює над розв’язанням ситуації з клієнтами та урядом держави. Плануються пошуки альтернативних постачальників газу.
У вівторок фінська компанія заявила, що відмовляється від оплати газу рублями на умовах, запропонованих Москвою. Вимоги Росії Gasum вважає незаконними. Компанія подала позов проти “Газпрому” до арбітражного суду.
- Раніше віце-канцлер Німеччини повідомляв, що РФ використовує газ як “зброю”.
- Також РФ запровадила санкції проти європейських та американських підрозділів “Газпрому”.