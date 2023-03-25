Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, резидентство надасть компанії найкращі правові й податкові умови, інструменти для залучення венчурних інвестицій та захист прав на інтелектуальну власність. Відтепер Nokia зможе активніше розвиватися в Україні та сприяти розвитку цифрової економіки.

Зазначимо, що компанія Nokia є партнером Мінцифри у сфері розвитку інтернету та зв’язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення Nokia передала Україні 5 000 роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття шкіл.

Крім цього, за даними Мінцифри, Nokia підтримує розвиток українських телекомунікацій. У найближчих планах – створити окрему групу експертів для відновлення телеком-інфраструктури України.

Зауважимо, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній “Дія.City” резиденти сплатили понад 4 мільярди гривень податків.

За перший рік до “Дія.City” приєдналось більш ніж 430 резидентів, які сплатили понад 4 млрд гривень податків. Зокрема у компаніях-резидентах “Дія.City” працює понад 35 тисяч спеціалістів.

Крім того, “Дія.City” запропонувала нову екосистему для ведення бізнесу в Україні: можливість будувати прозору корпоративну структуру, залучати іноземні інвестиції та захистити права інтелектуальної власності.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року в Україні з’явилася “Дія.City” для розвитку IT-галузі та оподаткування. Президент Володимир Зеленський оголосив, що до спеціального правового режиму долучаться перші провідні іноземні та українські IT-компанії.

Довідково. Nokia — це транснаціональна компанія, що працює в галузі комунікаційних та мережевих технологій, зі штаб-квартирою у Фінляндії.

Дія.City — це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Тут можна вести бізнес відкрито, вигідно і зручно — як в Естонії, Сінгапурі чи Делавері. Мінцифрі вдалося поєднати комфортні податкові умови з ефективними інструментами, що дозволять компаніям будувати прозору корпоративну структуру, легше залучати іноземні інвестиції, залучати додаткові механізми для захисту нематеріальних активів.