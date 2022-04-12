Фінська компанія Nokia виходить з російського ринку. Виробник телекомунікаційної техніки не бачить подальшого розвитку бізнесу в РФ.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Фінська компанія за останні тижні зупинила постачання та новий бізнес. Також за межі РФ перенесуть обмежену науково-дослідну діяльність.

Уряди країн висловили стурбованість через ризик виходу з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури на російській території. Це пов’язано з тим, що компанія наголосила на важливості забезпечення безперервного потоку інформації та доступу до Інтернету для бачення зовнішньої картини світу.

Виробник планує забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж. Nokia подасть заявку на отримання відповідних ліцензій. Тоді компанія зможе забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій.

У РФ минулого року частка чистих продажів Nokia склала менш ніж 2%. Виробник зазначив, що подальша присутність у Росії стала неможливою ще з перших днів вторгнення в Україну.