Про це інформує DW.
Вона наголосила, що санкції мають вплинути і на повсякденне життя росіян.
На думку глави фінського уряду, скасування спрощеної візової процедури для громадян РФ є недостатнім.
“Ми зобов’язані підтримувати Україну у всьому і маємо бути готовими до ще жорсткіших санкцій”, – зазначила вона під оплески євродепутатів.
Окрім цього, Марін виступила і за посилення інших санкцій проти Москви, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні. Чим більше санкцій, тим дорожче коштуватиме РФ її агресія щодо сусідньої держави, зауважила вона. За словами прем’єрки, своїм військовим вторгненням Москва шкодить насамперед самій собі, адже РФ фактично руйнує власну економіку та власне майбутнє.
Напередодні почало діяти рішення ЄС зупинити дію угоди з РФ про спрощений режим для отримання шенгенських віз, ухвалене на тлі вторгнення РФ до України. Зупинення угоди означає, що візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро, збільшаться термін оформлення візи та обсяг документів, необхідних для цього. Правила надання багаторазових віз посиляться. У Єврокомісії зазначили, що в ЄС відчинені двері для росіян, які подорожують з невідкладних причин, особливо членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.
Незалежно від загальноєвропейського рішення, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Чехія на національному рівні різко обмежили надання віз громадянам РФ або мають намір це зробити найближчим часом. Польща вивчає таку можливість. За даними агентства Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів, з 24 лютого до країн ЄС із РФ в’їхали близько мільйона людей, більшість – через Естонію та Фінляндію. За даними Єврокомісії, громадяни РФ мають трохи менше одного мільйона чинних шенгенських віз.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.
- Португалія зупинила розгляд “золотих віз” для російських інвесторів одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте це не завадило громадянам цієї країни подавати документи на дозвіл на проживання для інвестицій на національній території протягом цього року.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: якщо Євросоюз не домовиться про заборону туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.