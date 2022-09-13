Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо РФ на європейському рівні. Громадяни РФ мають відчути на собі штрафні заходи, які Брюссель запровадив проти їхньої країни за її вторгнення в Україну, заявила вона 13 вересня, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Про це інформує DW.

Вона наголосила, що санкції мають вплинути і на повсякденне життя росіян.

На думку глави фінського уряду, скасування спрощеної візової процедури для громадян РФ є недостатнім.

“Ми зобов’язані підтримувати Україну у всьому і маємо бути готовими до ще жорсткіших санкцій”, – зазначила вона під оплески євродепутатів.

Окрім цього, Марін виступила і за посилення інших санкцій проти Москви, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні. Чим більше санкцій, тим дорожче коштуватиме РФ її агресія щодо сусідньої держави, зауважила вона. За словами прем’єрки, своїм військовим вторгненням Москва шкодить насамперед самій собі, адже РФ фактично руйнує власну економіку та власне майбутнє.

Напередодні почало діяти рішення ЄС зупинити дію угоди з РФ про спрощений режим для отримання шенгенських віз, ухвалене на тлі вторгнення РФ до України. Зупинення угоди означає, що візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро, збільшаться термін оформлення візи та обсяг документів, необхідних для цього. Правила надання багаторазових віз посиляться. У Єврокомісії зазначили, що в ЄС відчинені двері для росіян, які подорожують з невідкладних причин, особливо членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Незалежно від загальноєвропейського рішення, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Чехія на національному рівні різко обмежили надання віз громадянам РФ або мають намір це зробити найближчим часом. Польща вивчає таку можливість. За даними агентства Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів, з 24 лютого до країн ЄС із РФ в’їхали близько мільйона людей, більшість – через Естонію та Фінляндію. За даними Єврокомісії, громадяни РФ мають трохи менше одного мільйона чинних шенгенських віз.