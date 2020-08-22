Відповідні повідомлення опубліковані на Facebook-сторінці Посольства України у Фінляндській Республіці та Ісландії.
Спершу в посольстві звернулися до Yle і зазначили помилку в карті.
“Посольство звертає увагу на те, що неприпустимо позначати на своїх картах Крим, який був незаконно анексований в України у 2014 році, в складі Росії. Вимагаємо змінити карту”, – йшлося в повідомленні.
Згодом у посольстві повідомили, що карту оперативно виправили.
“Спасибі Yle Uutiset за оперативну реакцію і виправлення Криму на карті як невіддільної частини України. Ми сподіваємося, що в майбутньому такої прикрої помилки вдасться уникнути”, – наголосили в диппредставництві.
У пресслужбі Yle також поінформували, що виправили карту.
“Помилка на карті, де Крим позначено тим же кольором, що і Росія. Насправді РФ анексувала Крим, що належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним. У Фінляндії урядовий комітет з питань зовнішньої політики й політики безпеки визнав кримський референдум неконституційним і незаконним”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інтерактивну карту поширення коронавірусу COVID-19 у світі, на якій анексований Крим позначений як частина РФ.
- Французька газета Le Monde також позначала Крим як частину РФ на мапі COVID-19.