Фінська державна телерадіокомпанія Yle виправила карту, на якій незаконно анексований Крим був позначений як частина Росії. До помилки увагу журналістів привернуло українське посольство.

Відповідні повідомлення опубліковані на Facebook-сторінці Посольства України у Фінляндській Республіці та Ісландії.

Спершу в посольстві звернулися до Yle і зазначили помилку в карті.

“Посольство звертає увагу на те, що неприпустимо позначати на своїх картах Крим, який був незаконно анексований в України у 2014 році, в складі Росії. Вимагаємо змінити карту”, – йшлося в повідомленні.

Згодом у посольстві повідомили, що карту оперативно виправили.

“Спасибі Yle Uutiset за оперативну реакцію і виправлення Криму на карті як невіддільної частини України. Ми сподіваємося, що в майбутньому такої прикрої помилки вдасться уникнути”, – наголосили в диппредставництві.

У пресслужбі Yle також поінформували, що виправили карту.

“Помилка на карті, де Крим позначено тим же кольором, що і Росія. Насправді РФ анексувала Крим, що належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним. У Фінляндії урядовий комітет з питань зовнішньої політики й політики безпеки визнав кримський референдум неконституційним і незаконним”, – йдеться в повідомленні.