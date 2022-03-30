Сьогодні, 30 березня, Фінська залізнична компанія VR Transpoint заявила, що з 30 березня відновить вантажні сполучення з РФ.

Про це повідомляє пресслужба VR Transpoint.

У компанії обґрунтували своє рішення поясненням від влади Великої Британії, про те, що санкції не поширюються на контракти VR Transpoint, а стосуються лише ВАТ “Російські залізниці”.

Варто зазначити, що вантажні перевезення між Фінляндією та Росією становлять близько третини від загального обсягу фінських залізничних перевезень.

“Раніше ми повідомляли про призупинення вантажних перевезень VR Transpoint на східному напрямку 27 березня у зв’язку з британськими санкціями проти ВАТ “Російські залізниці”. Проте, згідно з отриманими роз’ясненнями від влади Великої Британії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня”, — йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. VR Transpoint транспортує продукцію та сировину на експорт. Загалом обсяг залізничних перевезень компанії у 2021 році складав 37 млн тонн.