У Центрі технічних досліджень Фінляндії і Технологічному університеті Лаппеенранта (LUT), створили стартап Solar Foods, що виробляє їжу з повітря і електрики.

Про це сказано на сайті проекту.

Технологія Solar Foods полягає в тому, що електроенергія розбиває молекули пари води, внаслідок чого утворюється водень. Після цього вуглекислий газ стає джерелом вуглецю, а разом результати цієї реакції дозволяють розмножуватися бактеріям, отриманим з грунту – в результаті виходить речовина, насичена білками, жирами і вуглеводами.

Першими таку ідею запропонували представники NASA.

Наразі стартап бере участь в програмі Європейського космічного агентства Business Incubation Program.

Мета дослідників – знайти спосіб створення їжі в космічному просторі.

Виробництво отримало назву Solein. Дослідники з Solar Foods зазначили, що створення їжі новим способом можна порівняти з реакціями, які відбуваються під час використання дріжджів і кисломолочних бактерій.

Крім цього, в Solein використовують відновлювальну електроенергію.

Поки що в Solar Foods не виробляють їжу, але продовжують працювати на експериментальній стадії виробництва. Їх головне завдання – виробництво харчового порошку з високим вмістом білка (Solein). За добу дослідники роблять кілограм такого порошку. На вигляд і смак він максимально нагадує пшеничну муку.

Такий порошок містить 50-60% білка, решта – жири (5-10%) і вуглеводи (20-25%). Кілограм такої речовини здатний забезпечити 7 – 10 людям їх добову норму білка.

Продукт Solein можна вживати в їжу трьома способами: як білкову добавку, наприклад, до хліба; як інгредієнт для вегетаріанських продуктів; або як джерело амінокислот, необхідних для створення штучних м’ясних продуктів.

Вартість такого порошку – 8 – 11 доларів за кілограм.

Стартап активно розвивається з березня 2018 року, коли підприємство отримало 2,3 мільйона доларів на відкриття фабрики в Гельсінкі.