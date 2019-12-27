Про це сказано на сайті проекту.
Технологія Solar Foods полягає в тому, що електроенергія розбиває молекули пари води, внаслідок чого утворюється водень. Після цього вуглекислий газ стає джерелом вуглецю, а разом результати цієї реакції дозволяють розмножуватися бактеріям, отриманим з грунту – в результаті виходить речовина, насичена білками, жирами і вуглеводами.
Першими таку ідею запропонували представники NASA.
Наразі стартап бере участь в програмі Європейського космічного агентства Business Incubation Program.
Мета дослідників – знайти спосіб створення їжі в космічному просторі.
Виробництво отримало назву Solein. Дослідники з Solar Foods зазначили, що створення їжі новим способом можна порівняти з реакціями, які відбуваються під час використання дріжджів і кисломолочних бактерій.
Крім цього, в Solein використовують відновлювальну електроенергію.
#slush2018 @esabicfinland startup @Solar_Foods showcasing their idea @SlushHQ pic.twitter.com/MlHY215Jfm
— ESA Space Solutions (@Space4Europe) 4 декабря 2018 г.
Поки що в Solar Foods не виробляють їжу, але продовжують працювати на експериментальній стадії виробництва. Їх головне завдання – виробництво харчового порошку з високим вмістом білка (Solein). За добу дослідники роблять кілограм такого порошку. На вигляд і смак він максимально нагадує пшеничну муку.
Такий порошок містить 50-60% білка, решта – жири (5-10%) і вуглеводи (20-25%). Кілограм такої речовини здатний забезпечити 7 – 10 людям їх добову норму білка.
Продукт Solein можна вживати в їжу трьома способами: як білкову добавку, наприклад, до хліба; як інгредієнт для вегетаріанських продуктів; або як джерело амінокислот, необхідних для створення штучних м’ясних продуктів.
Вартість такого порошку – 8 – 11 доларів за кілограм.
Стартап активно розвивається з березня 2018 року, коли підприємство отримало 2,3 мільйона доларів на відкриття фабрики в Гельсінкі.
- Американський стартап Beyond Meat, який спеціалізується на створенні м’яса на основі рослинних інгредієнтів, виходить на український ринок.