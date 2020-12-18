Про це пише Yle.

Зазначається, що це перша фінська традиція, яка відзначена відділом ООН з питань освіти, науки і культури.

Тепер Фінляндія буде відповідати за збереження банної традиції.

На даний момент в Фінляндії налічується близько 3,2 мільйона саун на більш ніж 5 мільйонів жителів.

В ЮНЕСКО зазначили, що сауни в Фінляндії – це невід’ємна частина життя більшості фінського населення.

“У сауні люди очищають своє тіло і розум і знаходять почуття внутрішнього спокою. Традиційно сауна вважалася священним місцем – “церквою природи”, – додали в ЮНЕСКО.