Суд у Фінляндії залишив під вартою Яна Петровського – одного з лідерів нацистського угруповання ДШРГ “Русич”, російського воєнного злочинця, якому інкримінують участь у терористичних злочинах, які він вчинив у 2014-2015 роках на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

Районний суд Східного Уусімаа ухвалив рішення залишити під вартою Петровського.

“Чоловіка підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці діяльності терористичної групи. Поліція зажадала продовження затримання, щоб сприяти розслідуванню екстрадиції та екстрадиції злочинця”, – йдеться у повідомленні.

Водночас представник російського терориста повідомив, що Петровський не визнає свою провину та заперечує скоєння злочинів проти України та українського народу.