Про це повідомляється в системі “Прозорро“.
Уточнюється, що обидва тендера фірма “Миколаївавтодор“ розіграла з ТОВ “Софія–Граніт“. Знижки становлять 0,3%. При цьому до ауцкіону не були допущені ТОВ “Містдорбуд“, “Південь Буд Компані“ і “Березівкаагрошляхбуд“.
Повідомляється, що ПП “Будівельна фірма “Миколаївавтодор” належить депутату міської ради Миколаєва Сергію Шульгачу і його дружині.
Раніше ймовірноюзмовою цієї фірми з КП “Експлуатаційний лінійне управління автошляхів” на кількох закупівлях цікавився антимонопольний комітет. В результаті в 2018 році підприємство було оштрафоване на 272 тисячі гривень.
У свою чергу власником фірми “Софія-Граніт” до парламентських виборів був народний депутат від фракції “Слуги народу” Ігор Негулевскій. Зараз фірмою керує його довірена особа.
- Керівник Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко намагався домогтися звільнення голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександра Кубракова.