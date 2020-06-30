Служба автомобільних доріг в Миколаївській області підписала два договори з будівельною фірмою на утримання доріг державного значення вартістю 65 590 000 гривен.

Про це повідомляється в системі “Прозорро“.

Уточнюється, що обидва тендера фірма “Миколаївавтодор“ розіграла з ТОВ “Софія–Граніт“. Знижки становлять 0,3%. При цьому до ауцкіону не були допущені ТОВ “Містдорбуд“, “Південь Буд Компані“ і “Березівкаагрошляхбуд“.

Повідомляється, що ПП “Будівельна фірма “Миколаївавтодор” належить депутату міської ради Миколаєва Сергію Шульгачу і його дружині.

Раніше ймовірноюзмовою цієї фірми з КП “Експлуатаційний лінійне управління автошляхів” на кількох закупівлях цікавився антимонопольний комітет. В результаті в 2018 році підприємство було оштрафоване на 272 тисячі гривень.

У свою чергу власником фірми “Софія-Граніт” до парламентських виборів був народний депутат від фракції “Слуги народу” Ігор Негулевскій. Зараз фірмою керує його довірена особа.