Про це повідомляється в системі Прозорро.

Уточнюється, що обидва тендера фірма Миколаївавтодор розіграла з ТОВ СофіяГраніт. Знижки становлять 0,3%. При цьому до ауцкіону не були допущені ТОВ Містдорбуд, Південь Буд Компані і Березівкаагрошляхбуд.

Повідомляється, що ПП “Будівельна фірма “Миколаївавтодор” належить депутату міської ради Миколаєва Сергію Шульгачу і його дружині.

Раніше ймовірноюзмовою цієї фірми з КП “Експлуатаційний лінійне управління автошляхів” на кількох закупівлях цікавився антимонопольний комітет. В результаті в 2018 році підприємство було оштрафоване на 272 тисячі гривень.

У свою чергу власником фірми “Софія-Граніт” до парламентських виборів був народний депутат від фракції “Слуги народу” Ігор Негулевскій. Зараз фірмою керує його довірена особа.

  • Керівник Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко намагався домогтися звільнення голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександра Кубракова.