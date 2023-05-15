Про це повідомили Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України.
За даними БЕБ, крім Фірташа, до схеми причетні керівники “Регіональної Газової Компанії” (РГК), яка охоплює 70% всіх газорозподільних мереж України через 20 міськ- та облгазів. За даними слідства, загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.
Слідчі стверджують, що отримали докази надання Фірташем вказівок керівникам компаній, зв’язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати сліди протиправної діяльності. Зокрема йдеться, що посадовці “облгазів Фірташа” розкрадали левову частку коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Зазначено, що мовиться про привласнення грошей громадян, які сплачували комунальні платежі.
Отримані кошти від абонентів “РГК” перераховувала підконтрольній компанії “ЙЕ Енергія” — вона належить бізнесмену. Кошти надавали як передоплати за постачання газу, але фактично постачань майже не відбувалось. Самі ж гроші виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались.
У БЕБ стверджують, що компанія для покриття дефіциту відбирала газ з мережі державної компанії “Оператор ГТС України” у значно більшому обсязі ніж оплачувала. Це відбувалося через підконтрольні їй облгази несанкціоновано. Тим самим групи здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке було в газотранспортній системі й належало державі.
Детективи БЕБ і СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.
Фірташу, трьом керівникам “РГК” і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). П’ять з них отримали підозру заочно, бо вони переховуються за кордоном. Нині розв’язується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.
- Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва та автор книги “Дороги до храму: правда, пам’ять, ідеї та ідеали в російській революції, 1987-1991” Леос Аарон розписав шлях незалежної України, де влада українських олігархів – свідомо чи мимоволі – сприяла збереженню демократії в країні. Накопичуючи багатства та політичний вплив, українські магнати запобігли піднесенню диктатора, схожого на Путіна.