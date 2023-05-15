Викрито масштабну схему розкрадання газу із газотранспортної системи України, до якої, згідно зі слідством, причетні підсанкційний бізнесмен Дмитро Фірташ і керівники його фірм. Протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн.

Про це повідомили Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України.

За даними БЕБ, крім Фірташа, до схеми причетні керівники “Регіональної Газової Компанії” (РГК), яка охоплює 70% всіх газорозподільних мереж України через 20 міськ- та облгазів. За даними слідства, загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Слідчі стверджують, що отримали докази надання Фірташем вказівок керівникам компаній, зв’язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати сліди протиправної діяльності. Зокрема йдеться, що посадовці “облгазів Фірташа” розкрадали левову частку коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Зазначено, що мовиться про привласнення грошей громадян, які сплачували комунальні платежі.

Отримані кошти від абонентів “РГК” перераховувала підконтрольній компанії “ЙЕ Енергія” — вона належить бізнесмену. Кошти надавали як передоплати за постачання газу, але фактично постачань майже не відбувалось. Самі ж гроші виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались.

У БЕБ стверджують, що компанія для покриття дефіциту відбирала газ з мережі державної компанії “Оператор ГТС України” у значно більшому обсязі ніж оплачувала. Це відбувалося через підконтрольні їй облгази несанкціоновано. Тим самим групи здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке було в газотранспортній системі й належало державі.