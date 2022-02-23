Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
За даними фахівців, сьогодні хакерські дії були спрямовані проти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, МЗС, СБУ та інших органів, через що сайти тимчасово не працювали. Кіберзлочинці ініціювали поширення вірусів, а також спробували проникнути в мережі приватного та державного секторів задля подальших деструктивних дій.
“Атакувальники, не надто ховаючись, використовують для фішингових розсилань та DDоS-атак бот-мережі, які нашими спецслужбами однозначно ідентифікуються як пов’язані зі спецслужбами країни-агресора”, – зауважили у Держслужбі спецзв’язку.
З огляду на це, у відомстві порекомендували ІТ-службам організацій всіх форм власності:
- Ізолювати усі робочі станції та сервери, не пов’язані з виконанням критично важливих функцій;
- Оновити системне та прикладне програмне забезпечення робочих систем до останньої версії;
- Негайно зробити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.
Щоб протистояти кіберагресії, цілодобово працюють команди суб’єктів забезпечення кібербезпеки, інтернет-провайдерів та ІТ-команди об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
- Нагадаємо, кібератака 15 лютого стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривали й 16 лютого. Тоді хакери знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту. Для ліквідації наслідків залучали українських та американських фахівців.
- Раніше Європейський центральний банк попереджав про можливі кібератаки на банки з боку Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб зміцнили свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України.
- Офіційний представник Федерального бюро розслідувань (ФБР) попередив американські компанії та органи місцевої влади про потенційні кібератаки через нещодавні санкції США проти Росії.