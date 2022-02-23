Пов'язані з російськими спецслужбами хакери атакували сайти органів влади України та об'єктів критичної інфраструктури. Напади невпинно тривають з 15 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За даними фахівців, сьогодні хакерські дії були спрямовані проти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, МЗС, СБУ та інших органів, через що сайти тимчасово не працювали. Кіберзлочинці ініціювали поширення вірусів, а також спробували проникнути в мережі приватного та державного секторів задля подальших деструктивних дій.

“Атакувальники, не надто ховаючись, використовують для фішингових розсилань та DDоS-атак бот-мережі, які нашими спецслужбами однозначно ідентифікуються як пов’язані зі спецслужбами країни-агресора”, – зауважили у Держслужбі спецзв’язку.

З огляду на це, у відомстві порекомендували ІТ-службам організацій всіх форм власності:

Ізолювати усі робочі станції та сервери, не пов’язані з виконанням критично важливих функцій;

Оновити системне та прикладне програмне забезпечення робочих систем до останньої версії;

Негайно зробити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.

Щоб протистояти кіберагресії, цілодобово працюють команди суб’єктів забезпечення кібербезпеки, інтернет-провайдерів та ІТ-команди об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.