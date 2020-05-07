Про це йдеться на сайті Fitch.
“Оновлення рейтингу слідує за переглядом прогнозу по РДЕ України та відбиває нашу думку про скорочення ліквідності “Укрзалізниці”, яка не покриває обслуговування боргу в повному обсязі у 2020 році, а також негативний вплив пандемії коронавірусу на економіку країни”, – зазначають у Fitch.
Fitch акцентує, що основними операціями “Укрзалізниці” є внутрішні перевезення.
Істотні зміни в пунктах доходів і витрат відбуваються по всьому сектору і можуть погіршитися найближчими місяцями, оскільки економічна активність страждає, а державні обмеження зберігаються або розширюються.
“Рейтинги Fitch мають прогнозний характер, і ми будемо стежити за розвитком подій в секторі на предмет їх серйозності й тривалості”, – йдеться в повідомленні.
Одночасно агентство вказує рейтинг “Укрзалізниці” на рівні “b”.
“Графік погашення боргу “Укрзалізниці” на 2020 рік містить виплату до 9 млрд 600 тис. грн до кінця 2020 року, що істотно впливає на вже ослаблену позицію ліквідності. На кінець квітня 2020 показник покриття ліквідності в компанії (доступні невибрані кредитні лінії й не обмежені в використанні грошові кошти в запланованих погашень) склав менше 1x”, – зазначають в Fitch.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” з 31 березня запускає соціальну програму із безкоштовного підвозення медиків службовим поїздами.