Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента (РДЕ) "B" "Укрзалізниці" до списку Rating Watch "негативний" через низьку ліквідність.

Про це йдеться на сайті Fitch.

“Оновлення рейтингу слідує за переглядом прогнозу по РДЕ України та відбиває нашу думку про скорочення ліквідності “Укрзалізниці”, яка не покриває обслуговування боргу в повному обсязі у 2020 році, а також негативний вплив пандемії коронавірусу на економіку країни”, – зазначають у Fitch.

Fitch акцентує, що основними операціями “Укрзалізниці” є внутрішні перевезення.

Істотні зміни в пунктах доходів і витрат відбуваються по всьому сектору і можуть погіршитися найближчими місяцями, оскільки економічна активність страждає, а державні обмеження зберігаються або розширюються.

“Рейтинги Fitch мають прогнозний характер, і ми будемо стежити за розвитком подій в секторі на предмет їх серйозності й тривалості”, – йдеться в повідомленні.

Одночасно агентство вказує рейтинг “Укрзалізниці” на рівні “b”.

“Графік погашення боргу “Укрзалізниці” на 2020 рік містить виплату до 9 млрд 600 тис. грн до кінця 2020 року, що істотно впливає на вже ослаблену позицію ліквідності. На кінець квітня 2020 показник покриття ліквідності в компанії (доступні невибрані кредитні лінії й не обмежені в використанні грошові кошти в запланованих погашень) склав менше 1x”, – зазначають в Fitch.