Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні "B", але погіршило прогноз по ньому з "позитивного" до "стабільного". Агентство також прогнозує, що економіка України впаде в 2020 році на 6,5 %.

Про це повідомила пресслужба агентства.

“Перегляд прогнозу України на “стабільний” відображає значний вплив пандемії COVID-19 на ріст і фіскальні рахунки України. Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов’язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково повернуть назад поліпшення України в останні роки в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних і економічних криз 2014-2015 років і зниження волатильності зростання”, – пояснили в Fitch.

Зазначається, економіка України скоротиться на 6,5 % в 2020 р проти зростання на 3,2 % в 2019 році.

При цьому очікується, що економіка відновиться до 3,5 % в 2021 році. Однак існують ризики, з огляду на невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу.

Крім того, агентство очікує, що інфляція складе в середньому 5,3 % в 2020 році і 5,9 % в 2021 році, що трохи вище прогнозного показника в 5,0 % і 4,5 % медіани “B”, але відповідає цільовим показником інфляції Національного банку України.