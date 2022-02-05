Про це йдеться в офіційному релізі Fitch Ratings.
“Очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду у серпні. Існує високий рівень невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, відображає тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США”, – йдеться у повідомленні.
Тому прогноз знижений лише до “стабільного”. Експерти розраховують, що дії української влади в економічній сфері, допоможуть зм’якшити наслідки можливої конфронтації.
Fitch спрогнозувало уповільнення зростання ВВП України до 2,9% у 2022 році (прогноз нижче серпневого на 1 в.п.), у 2023 році зростання економіки має зрости до 3,5%.
Інфляція, як очікується, у першій половині року зросте до 10%, але до кінця року може знизитись до 7,9%.
- Показник світових цін на харчові продукти у січні 2022 року сягнув рекордного рівня з квітня 2011 року, зокрема через обмеження пропозиції рослинних олій.
- В Україні рекордно зросли ціни на харчові продукти. Причиною зростання вартості аналітики називали неврожай або песимістичні очікування щодо нього, а також дефіцит зернових та олійних культур на світових ринках.
- Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити для України екстрені кредити і гранти, аби держава змогла задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі російської агресії.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сповістив скільки уряд у 2022 році сподівається отримати від приватизації. За попередніми розрахунками, до державного бюджету планують залучити вісім мільярдів гривень.
- Також у глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 76 російських бізнесменів втратили частину статків. Напружена ситуація між Україною та Росією призвела до одного із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.