Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B" через загрозу повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться в офіційному релізі Fitch Ratings.

“Очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду у серпні. Існує високий рівень невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, відображає тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США”, – йдеться у повідомленні.

При цьому агентство виходить із того, що повномасштабного військового конфлікту між Москвою та Києвом вдасться уникнути через “імовірні економічні, військові та геополітичні витрати та ризики”, які неминуче понесе Росія через ескалацію.

Тому прогноз знижений лише до “стабільного”. Експерти розраховують, що дії української влади в економічній сфері, допоможуть зм’якшити наслідки можливої ​​конфронтації.

Fitch спрогнозувало уповільнення зростання ВВП України до 2,9% у 2022 році (прогноз нижче серпневого на 1 в.п.), у 2023 році зростання економіки має зрости до 3,5%.

Інфляція, як очікується, у першій половині року зросте до 10%, але до кінця року може знизитись до 7,9%.