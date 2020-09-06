Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що в 2020 році економіка України скоротиться на 6,5%. Однак потім очікується відновлювальне зростання, яке складе 3,8% і 3,5% відповідно в 2021 і 2022 роках.

Про це йдеться на сайті агентства.

Згідно з даними, у другому кварталі 2020 економіка України скоротилася на 11,4%.

Fitch прогнозує, що дефіцит розширеного уряду досягне 6,5% ВВП у 2020 році. Великі дивідендні виплати від державних компаній (1,8% від ВВП) і відновлення збору податків (за винятком податків, пов’язаних з імпортом) підтримали державні доходи, в той час як зростання витрат залишається помірним з початку року і зосереджене на соціальних трансфертах та видатках на охорону здоров’я.

Також повідомляється, що дефіцит розширеного уряду скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 році та 4,2% у 2022 році.

У Fitch зазначають, що інфляційний тиск залишається помірним (2,4% р/р у липні), але очікується, що інфляція наблизиться до цільового показника НБУ на 5% до кінця 2020 року через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, а також відновлення внутрішнього попиту. Fitch очікує, що інфляція в середньому складе 5,3% у 2021 році та 5,7% у 2022 році.

Загальний державний борг збільшиться до 57,4% ВВП (65,1%, включаючи гарантії) і 60% до 2022 року, з 44,4% (50,4% з гарантіями) у 2019 році. Fitch прогнозує, що державний борг України стабілізується на рівні близько 60% у 2022−2023 роках.