Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України

Про це йдеться на сайті агентства.
Згідно з даними, у другому кварталі 2020 економіка України скоротилася на 11,4%.
Fitch прогнозує, що дефіцит розширеного уряду досягне 6,5% ВВП у 2020 році. Великі дивідендні виплати від державних компаній (1,8% від ВВП) і відновлення збору податків (за винятком податків, пов’язаних з імпортом) підтримали державні доходи, в той час як зростання витрат залишається помірним з початку року і зосереджене на соціальних трансфертах та видатках на охорону здоров’я.
Також повідомляється, що дефіцит розширеного уряду скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 році та 4,2% у 2022 році.
У Fitch зазначають, що інфляційний тиск залишається помірним (2,4% р/р у липні), але очікується, що інфляція наблизиться до цільового показника НБУ на 5% до кінця 2020 року через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, а також відновлення внутрішнього попиту. Fitch очікує, що інфляція в середньому складе 5,3% у 2021 році та 5,7% у 2022 році.
Загальний державний борг збільшиться до 57,4% ВВП (65,1%, включаючи гарантії) і 60% до 2022 року, з 44,4% (50,4% з гарантіями) у 2019 році. Fitch прогнозує, що державний борг України стабілізується на рівні близько 60% у 2022−2023 роках.
- Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні “B”, але погіршило прогноз по ньому з “позитивного” до “стабільного”. Агентство також прогнозує, що економіка України впаде в 2020 році на 6,5 %.