На російському заводі "Авіастар" у місті Ульяновську, РФ під час випробувань фюзеляжу військово-транспортного літака Іл-76 загинув один працівник підприємства загинув, а корпус літака зруйнований.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” у Telegram.

У ПАТ “Об’єднана авіабудівна корпорація”, яка входить у корпорацію “Ростех”, заявили, на заводі “Авіастар” під час проведення випробувань відсіку фюзеляжу літака, що перебуває у виробництві, стався трагічний інцидент.

Там, за словами пресслужби підприємства, постраждало кілька співробітників, а один загинув.

Постраждалим надають медичну допомогу, а на місці події працюють екстрені служби. Наразі причини інциденту встановлюються.

Також в “РИА Новости” уточнили, що випробування проводилися з фюзеляжем важкого військово-транспортного літака Іл-76МД-90А. Внаслідок чого постраждали 5 осіб. Крім того, фюзеляж повітряного судна зруйнований.