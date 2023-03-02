Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” у Telegram.
У ПАТ “Об’єднана авіабудівна корпорація”, яка входить у корпорацію “Ростех”, заявили, на заводі “Авіастар” під час проведення випробувань відсіку фюзеляжу літака, що перебуває у виробництві, стався трагічний інцидент.
Там, за словами пресслужби підприємства, постраждало кілька співробітників, а один загинув.
Постраждалим надають медичну допомогу, а на місці події працюють екстрені служби. Наразі причини інциденту встановлюються.
Також в “РИА Новости” уточнили, що випробування проводилися з фюзеляжем важкого військово-транспортного літака Іл-76МД-90А. Внаслідок чого постраждали 5 осіб. Крім того, фюзеляж повітряного судна зруйнований.
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