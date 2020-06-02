Covid-19 Україна

оновлено 02.06.2020 о 17:02

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Fashion-директор українського Vogue заявила, що в Україні громадянська війна

Юлія Пелипас, директор журналу Vogue в Україні, який видається російською мовою і підпорядковується офісу в Москві, написала, що в Україні триває громадянська війна. Згодом Пелипас змінила публікацію, вказавши, що в Україні війна, при цьому не зазначила, що з РФ.

Вівторок, 2 червня 2020, 16:34

Про це Пелипас ​​заявила у своїй публікації в Instagram.

“У мене немає слів з приводу того, що відбувається в цьому світі. Ми є свідками громадянської війни в моїй країні й це були найболючіші події в нашому житті. У ці дні я відчуваю сумніви, чи правильно я прийняла рішення, давши життя двом людським істотам, які з’явилися на світ, що став божевільним. Миру, любові й терпіння всім вам “, – написала Юлія Пелипас.

#Букви спробували зв’язатися з редакцією журналу. Свою позицію Пелипас ​​про те що в Україні триває громадянська війна,  коментувати  у виданні відмовилися.

Нагадаємо, Пелипас ​​представила обкладинку журналу з Володимиром Зеленським та його сім’єю.

 

  • Володимир Зеленський запевнив, що незаконно анексований Крим не стане розмінною монетою з Росією в питанні завершення війни на Донбасі.
Теги: агрессия РФ

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