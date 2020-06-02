Fashion-директор українського Vogue заявила, що в Україні громадянська війна

Про це Пелипас заявила у своїй публікації в Instagram.
“У мене немає слів з приводу того, що відбувається в цьому світі. Ми є свідками громадянської війни в моїй країні й це були найболючіші події в нашому житті. У ці дні я відчуваю сумніви, чи правильно я прийняла рішення, давши життя двом людським істотам, які з’явилися на світ, що став божевільним. Миру, любові й терпіння всім вам “, – написала Юлія Пелипас.
#Букви спробували зв’язатися з редакцією журналу. Свою позицію Пелипас про те що в Україні триває громадянська війна, коментувати у виданні відмовилися.
Нагадаємо, Пелипас представила обкладинку журналу з Володимиром Зеленським та його сім’єю.
- Володимир Зеленський запевнив, що незаконно анексований Крим не стане розмінною монетою з Росією в питанні завершення війни на Донбасі.