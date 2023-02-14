У футбольному клубі "Минай" заявили, що причиною вчорашньої бійки між гравцями української футбольної команди "Минай" та російської команди "Шинник" стала ганебна поведінка російських спортсменів стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік українських футболістів.

Про це йдеться в офіційній заяві ФК “Минай” у Facebook.

“Офіційна позиція ФК “Минай” стосовно виграної бійки у росіян. Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК “Минай” та представників країни 404 – ярославського “Шинника”, – йдеться у повідомленні українського футбольного клубу.

А також зазначається, що причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

У ФК “Минай” заявили, що інформація російських пропагандистських ЗМІ стосовно того, що “минайці” змушували співати гімн представників “Шинника” та побили гравця у ліфті – “традиційна маячня”.

За інформацією пресслужби українського футбольного клубу, бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах.

“Кількість постраждалих зі сторони “Шинника” лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як “бросают”, – йдеться у заяві футбольного клубу.

А також пояснюється, що вже після закінчення сутички, коли “минайці” були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Також у пресслужбі ФК “Минай” зазначають, що перед початком зборів головною вимогою українського футбольного клубу до організаторів була відсутність у готелі російських команд.

Самі ж організатори стверджують, що поселити футболістів з ФК “Шинник” згодився готель. Своєю чергою, українські спортсмени звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни.