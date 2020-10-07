Футбольний клуб Української Прем'єр-ліги "Олександрія" усіх складом пішов на самоізоляцію через позитивні ПЛР-тести двох гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

“6 жовтня медична служба ФК “Олександрія” отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19, які гравці здали після матчу з “Олімпіком”. Тести декількох футболістів виявилися позитивними”, – йдеться у повідомленні.

Наразі команда в повному складі пішла на самоізоляцію.

Тренери та співробітники клубу пройдуть додаткове тестування.