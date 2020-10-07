Про це повідомляє пресслужба клубу.
“6 жовтня медична служба ФК “Олександрія” отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19, які гравці здали після матчу з “Олімпіком”. Тести декількох футболістів виявилися позитивними”, – йдеться у повідомленні.
Наразі команда в повному складі пішла на самоізоляцію.
Тренери та співробітники клубу пройдуть додаткове тестування.
- Воротарі збірної України з футболу Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія) і Юрій Паньків (“Олександрія”) отримали позитивні результати тестів на COVID-19 напередодні матчу зі збірною Франції.