Футбольний клуб "Шахтар" готовий відправити в Китай свій літак для того, щоб евакуювати громадян України, які залишилися там.

Про це заявив капітан “Шахтаря” Андрій Пятов, повідомляє пресслужбі клубу.

За словами Пятова, команда стежила за новинами, пов’язаними з евакуацією з Китаю громадян України. Він подякував компанії SkyUp Airlines, на борту якої було проведено евакуацію, а також повідомив про намір клубу виділити кошти для забезпечення комфортних умов для розміщених в Нових Санжарах українців та іноземців.

“Хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю та знаходиться зараз в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним та вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з “Бенфікою”, направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах”, – повідомив він.

Крім того, Пятов заявив, що клуб готовий надати допомогу в евакуації решти громадян України, що залишилися в Китаї, в тому числі — Анастасії Зінченко, яка не була допущена на борт разом з собакою та залишилася в Ухані.

“Бенфіці” вирішальний гол забив Вітя Коваленко — він же з Херсона, як і ця дівчина — Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю та інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, що залишилися в Ухані”, — сказав він.

Довідка. “Шахтар” — український професійний футбольний клуб з міста Донецьк, який виступає в українській прем’єр-лізі. З 11 жовтня 1996 року президентом футбольного клубу “Шахтар” є Ринат Ахметов — український економіст, банкір, підприємець та мільярдер, в минулому народний депутат від “Партії регіонів” (5 та 6 скликання).