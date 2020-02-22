Про це заявив капітан “Шахтаря” Андрій Пятов, повідомляє пресслужбі клубу.
За словами Пятова, команда стежила за новинами, пов’язаними з евакуацією з Китаю громадян України. Він подякував компанії SkyUp Airlines, на борту якої було проведено евакуацію, а також повідомив про намір клубу виділити кошти для забезпечення комфортних умов для розміщених в Нових Санжарах українців та іноземців.
“Хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю та знаходиться зараз в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним та вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з “Бенфікою”, направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах”, – повідомив він.
Крім того, Пятов заявив, що клуб готовий надати допомогу в евакуації решти громадян України, що залишилися в Китаї, в тому числі — Анастасії Зінченко, яка не була допущена на борт разом з собакою та залишилася в Ухані.
“Бенфіці” вирішальний гол забив Вітя Коваленко — він же з Херсона, як і ця дівчина — Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю та інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, що залишилися в Ухані”, — сказав він.
Довідка. “Шахтар” — український професійний футбольний клуб з міста Донецьк, який виступає в українській прем’єр-лізі. З 11 жовтня 1996 року президентом футбольного клубу “Шахтар” є Ринат Ахметов — український економіст, банкір, підприємець та мільярдер, в минулому народний депутат від “Партії регіонів” (5 та 6 скликання).
- Нагадаємо, 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавируса COVID-19. Пізніше евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу в Нові Санжари в Полтавській області. На борт літака сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.
- Серед них була Анастасія Зінченко. Причиною для відмови в евакуації було бажання дівчини покинути країну разом зі своїм улюбленцем.
- Президент України Володимир Зеленський особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко, яку не евакуйовували з китайського Ухань через те, що вона хотіла летіти з собакою.