Рінат Ахметов та ФК "Шахтар" допоможуть Михайлу Діанову з лікуванням руки. Діанов отримав поранення під час оборони Маріуполя. Коли після виходу з "Азовсталі" він потрапив у російський полон, стан морпіха погіршився. Після звільнення з полону медики встановили, що у руці Діанова не вистачає 4-х см кістки.

Про це Михайло Діанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Коли Михайла Діанова звільнили з полону, українці почали збирати кошти на його лікування. Загалом було зібрано 23 млн 430 тис. грн.

“Я планував їх витратити на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов і футбольний клуб “Шахтар” вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука”, – написав він.

Морпіх додав, що кошти, які були зібрані українцями, він планує передати на допомогу іншим українським військовим

“Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше. Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!”, – наголосив морпіх.