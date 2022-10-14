Про це Михайло Діанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Коли Михайла Діанова звільнили з полону, українці почали збирати кошти на його лікування. Загалом було зібрано 23 млн 430 тис. грн.
“Я планував їх витратити на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов і футбольний клуб “Шахтар” вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука”, – написав він.
Морпіх додав, що кошти, які були зібрані українцями, він планує передати на допомогу іншим українським військовим
“Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше. Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!”, – наголосив морпіх.
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