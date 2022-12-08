В жовтні 1996 року мільярдер Рінат Ахметов став головою футбольного клубу міста Донецьк — "Шахтар". Це було не найлегше рішення бізнесмена і на роздуми пішов не один рік, адже він хотів, щоб команда приносила багато перемог і вболівальники були в захваті. Рішення було прийнято, і варто відзначити, що клуб йому дістався далеко не в найкращому становищі, адже багато сильних гравців постійно залишали "Шахтар" у той період.

Під керівництвом бізнесмена було покладено нове життя і процвітання “гірників”. Команда, згодом, змогла стати однією з найпрестижніших і найбагатших у Східній Європі, 2009 року стала володарем Кубка УЄФА. Багато разів клуб перемагав у Чемпіонаті України, а також виборював Кубок України. Ахметов і сам з дитинства любив футбол, тому підходив до розвитку свого дітища з любов’ю і був готовий присвячувати цьому всього себе.

У 1999 році бізнесмен створює школу ФК “Шахтар”, а також будує спортивно-тренувальний комплекс “Кірша”, який стає одним із найкращих у Європі. Його бажання було, щоб розвиток у футболі був доступний кожному, адже колись він був простим хлопцем, який мріяв стати футболістом. Мільярдер хотів, щоб молодь розвивалася, а не вживала алкоголь та інші шкідливі речовини. Він вважає, що заняття спортом завжди можуть допомогти побачити себе у майбутньому, що не кожен зможе стати професіоналом, але це допоможе дітям знаходити себе. Звісно, школа допомагала шукати безліч талантів, яких згодом тренери національної збірної запрошували до себе. За даними Рінат Ахметов понад 20 років тому вже прогнозував серйозний потенціал та соціальну важливість цього проекту.

У 2009 році була відкрита сенсаційна “Донбас Арена” — величезний стадіон найвищого класу, найбільший серед східноєвропейських. Його будівництво була мрією найбагатшої людини України, адже він хотів, щоб у рідному Донецьку проходили грандіозні футбольні події європейського та світового рівня. У нього це успішно вийшло. На жаль, це тривало недовго, бо у 2014 році розгорнулися військові події на території Донецької та Луганської областей. “Шахтар” змушений був переїхати до Львова. Рінат Ахметов не залишився осторонь: його гуманітарна допомога тривалий час продовжувала надходити на окуповану “Донбас Арену” для допомоги мирним жителям міста.

Багато перемог команди було здобуто у період 2004–2016, коли в клубі з’явився досвідчений румунський тренер Мірча Луческу. П’ятиразово було взято Чемпіонство України та практично щороку “гірники” грали у групі Ліги Чемпіонів.

У 2021 році у “Шахтаря” з’являється новий головний тренер із Італії Роберто де Дзербі, за якого клуб також грав у Лізі Чемпіонів і став володарем Суперкубку України.

Базується на матеріалах: https://shakhtar.com/club/management/akhmetov