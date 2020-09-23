Інформація про нестабільний стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса не є правдою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

“Телеграм-канал “Легітимний” опублікував фейк про стан здоров’я Геннадія Кернеса. Пишуть, що стан нестабільний. Пишуть, що інформація від лікарів. Я перебуваю на постійному зв’язку з лікарями клініки “Шаріте”. Стан Геннадія Адольфовича стабільний. Спостерігається поліпшення стану легень” , – написав Фукс.

Він також звернувся до авторів фейк і заявив, що справедливість у будь-якому випадку переможе.