Про це у своєму Telegram-каналі повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.
“Телеграм-канал “Легітимний” опублікував фейк про стан здоров’я Геннадія Кернеса. Пишуть, що стан нестабільний. Пишуть, що інформація від лікарів. Я перебуваю на постійному зв’язку з лікарями клініки “Шаріте”. Стан Геннадія Адольфовича стабільний. Спостерігається поліпшення стану легень” , – написав Фукс.
Він також звернувся до авторів фейк і заявив, що справедливість у будь-якому випадку переможе.
- Раніше повідомлялося, що мер Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу в палаті інтенсивної терапії. Він при тямі, тиск у нормі.