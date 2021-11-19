Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Напередодні стало відомо, що флакони з замороженою віспою знайшли в морозильній камері однієї з медичних лабораторій штату Пенсильванія.  Після CDC та правоохоронці повідомили, що проводять розслідування.

У CDC досить швидко проаналізували знайдені зразки. Менше ніж через добу стало відомо, що у флаконах не було вірусу віспи, який спричинив би зараження  людини.

“Флакони випадково знайшов один з працівників лабораторії, коли прибирав у морозильній камері… Це було в закладі, де проводять дослідження вакцин у Пенсильванії”, – пояснила Белсі Гонсалес, речниця CDC.

Було перевірено п’ять знайдених флаконів, і лабораторні тести показали, що у всіх був вірус коров’ячої віспи. Він є одним з елементів, потрібних для створення вакцини проти віспи.

Тепер CDC контактує з державними місцевими чиновниками у сфері охорони здоров’я, правоохоронними органами та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з приводу отриманих результатів.