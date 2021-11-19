Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Напередодні стало відомо, що флакони з замороженою віспою знайшли в морозильній камері однієї з медичних лабораторій штату Пенсильванія. Після CDC та правоохоронці повідомили, що проводять розслідування.
У CDC досить швидко проаналізували знайдені зразки. Менше ніж через добу стало відомо, що у флаконах не було вірусу віспи, який спричинив би зараження людини.
“Флакони випадково знайшов один з працівників лабораторії, коли прибирав у морозильній камері… Це було в закладі, де проводять дослідження вакцин у Пенсильванії”, – пояснила Белсі Гонсалес, речниця CDC.
Було перевірено п’ять знайдених флаконів, і лабораторні тести показали, що у всіх був вірус коров’ячої віспи. Він є одним з елементів, потрібних для створення вакцини проти віспи.
Тепер CDC контактує з державними місцевими чиновниками у сфері охорони здоров’я, правоохоронними органами та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з приводу отриманих результатів.
- У 2018 році канадські вчені опублікували інструкцію по створенню нового вірусу віспи, що викликало занепокоєння у наукових колах.
- Також повідомлялося, що уряд США оголосив про рішення придбати додатково 1,4 млн доз пігулок, які можуть допомогти у боротьбі з пандемією коронавірусу. Йдеться про препарат “Молнупіравір”, який розробили компанії Merck та Ridgeback Biotherapeutics.
- А в Україні проведуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.