У Центрі з контролю та профілактики захворювань США провели розслідування щодо знайдених у Пенсильванії флаконів із вірусом віспи. Як виявилося, то був вірус коров'ячої віспи, який використовують при створенні відповідної вакцини.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Напередодні стало відомо, що флакони з замороженою віспою знайшли в морозильній камері однієї з медичних лабораторій штату Пенсильванія. Після CDC та правоохоронці повідомили, що проводять розслідування.

У CDC досить швидко проаналізували знайдені зразки. Менше ніж через добу стало відомо, що у флаконах не було вірусу віспи, який спричинив би зараження людини.

“Флакони випадково знайшов один з працівників лабораторії, коли прибирав у морозильній камері… Це було в закладі, де проводять дослідження вакцин у Пенсильванії”, – пояснила Белсі Гонсалес, речниця CDC.

Було перевірено п’ять знайдених флаконів, і лабораторні тести показали, що у всіх був вірус коров’ячої віспи. Він є одним з елементів, потрібних для створення вакцини проти віспи.

Тепер CDC контактує з державними місцевими чиновниками у сфері охорони здоров’я, правоохоронними органами та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з приводу отриманих результатів.